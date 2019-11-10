وزير الصناعة التونسي: إنتاج قياسي للفوسفات لأول مرة منذ 2011

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أعلن وزير الصناعة التونسي اليوم الأحد عن حجم انتاج قياسي لأول مرة من الفوسفات منذ عام 2011.

وقال الوزير سليم الفرياني في مؤتمر صحفي إن انتاج الفوسفات بدأ يستعيد نسقه العادي تدريجيا مع أنه لا يزال بعيداً عن مستوى الانتاج في 2010.

وأوضح الوزير "نتحدث اليوم عن رقم قياسي في خلال تسع سنوات ليفوق أربعة ملايين طن. ونطمح للوصول إلى 5 و6 ملايين طن".

وأرجع الوزير هذا التطور إلى إصلاحات شملت سياسة "التصرف والحوكمة" في المؤسسة المملوكة للدولة.

وتونس مصدر رئيسي للفوسفات في العالم ،و كان معدل انتاجها سنويا 8ملايين طن قبل ثورة 2011.

ولكن الانتاج تهاوى بسبب الاحتجاجات الاجتماعية في منطقة الحوض المنجمي بولاية قفصة للمطالبة بفرص عمل وتحسين ظروف العيش بجانب إضرابات العمال.

وكلف هذا التراجع خسائر مالية كبيرة للدولة بجانب خسارة أسواق خارجية.

وقال الوزير إن حجم الانتاج بين 2011 و2018 تراوح بين مليوني طن و9ر3 ملايين طن.