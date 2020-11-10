محافظ الفيوم يفاجئ المستشفى العام لمتابعة سير العمل

فاجأ الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مستشفى الفيوم العام؛ لمتابعة سير العمل بالمستشفى، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمترددين على المستشفى بصورة لائقة، وكذا توافر المستلزمات الطبية.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ تفقد، خلال الجولة، سير العمل بالمستشفى، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وأكد على كافة العاملين بالقسم والمرضى المحتجزين بضرورة ارتداء الكمامات، والالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظاً على سلامتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد.

ووجه الأنصاري، مدير المستشفى، بتخصيص مكان آخر في قسم الاستقبال؛ للكشف على الأطفال، مع زيادة عدد الأطباء بالقسم؛ لتوقيع الكشف الطبي اللازم على كافة المرضى المترددين، كما وجه أيضاً بزيادة عدد الاستراحات ومقاعد الجلوس بقسم الاستقبال، حتي يتمكن كافة المواطنين المترددين على المستشفى من الجلوس مع الحفاظ على المسافات البينية المقررة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تفقد مبنى وحدة الغسيل الكلوي الجديد، الذي يجرى إنشاءه داخل المستشفى على مساحة 300 متر، والذي سيتكون من 3 أدوار وسيضم 34 ماكينة غسيل كلوي ومحطات المياة والأكسجين، موضحًا أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من كافة الإنشاءات والتجهيزات الطبية بالمبنى خلال 6 أشهر من الآن.

كما استمع المحافظ لشكوى بعض المواطنين المترددين على المستشفى، موجهاً باتخاذ الإجراءات الطبية فوراً، وتوفير العلاج اللازم لأحد المرضى بقسم الجراحة، وطفل مريض بقسم الأطفال.