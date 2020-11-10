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أعداد جريدة الشروق
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العراق: انطلاق عملية عسكرية واسعة في غرب الأنبار لملاحقة خلايا داعش

القوات العراقية
القوات العراقية
بغداد - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 10:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 10:52 ص

أعلنت قيادة عمليات الأنبار في العراق، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية أمنية موسعة، مشتركة بين الجيش والحشد الشعبي والحشد العشائري، تستهدف مناطق عدة مهمة في صحراء غرب الأنبار لتطهيرها بالكامل.

وقال قائد عمليات قاطع الأنبار للحشد، قاسم مصلح، في بيان أورده موقع "السومرية نيوز"، إن عملية موسعة كبرى انطلقت صباح اليوم تتركز على 14 محورا رئيسيا في صحراء غرب الأنبار بمشاركة الجيش متمثل في قيادة عمليات الأنبار وقيادة عمليات الجزيرة والبادية، وكذلك ألوية الحشد الشعبي، بالإضافة للحشد العشائري وكافة المديريات الساندة في هيئة الحشد.

وأضاف أن العملية ستستمر لعدة أيام متتالية تستهدف عدة مناطق مهمة ذات تأثير أمني على غرب الأنبار لتفتيشها وملاحقة خلايا عصابات داعش الإرهابية الموجودة في تلك المناطق.

وأشار مصلح إلى أن "العملية تسير وفق أهداف محددة سابقا وفق معلومات استخبارية دقيقة وستكون قاصمة لظهر الخلايا الارهابية التي بدأت تنشط بالمناطق المستهدفة".

وتسعى القوات العراقية إلى بسط الأمن في أرجاء محافظة الأنبار من خلال عمليات مشتركة بدعم من طيران الجيش العراقي لملاحقة فلول داعش المتخفين في أودية الصحراء الغربية في المحافظة.


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