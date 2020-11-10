قاموس كولينز يختار إغلاق لتكون كلمة العام في 2020

بينما أمضت حكومات العالم أغلب الاوقات في عام 2020 في محاولة لاحتواء تفشي جائحة كورونا، اختارت المؤسسة التي تصدر قاموس "كولينز" كلمة "إغلاق" (أو LOCKDOWN) لتكون كلمة العام في 2020.



وقالت مؤسسة قاموس كولينز يوم الاثنين، إن الكلمة التي وصفتها في تعريفها بأنها "فرض قيود صارمة على السفر والتفاعل الاجتماعي وارتياد الأماكن العامة"، تم اختيارها لأنها "تجربة موحدة لمليارات الأشخاص في أنحاء العالم".



وقد كانت هناك ست كلمات أخرى -من أصل 10 كلمات تم إدراجها على القائمة القصيرة المختصرة للاسماء الجديدة هذا العام- مرتبطة بالوباء، من بينها "فيروس كورونا" و"العزل الذاتي" و"التباعد الاجتماعي".



يذكر أنه قد تم تسجيل أكثر من 50.2 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، كما توفي أكثر من 1.2 مليون شخص جراء إصابتهم بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية.



وقالت مؤسسة قاموس "كولينز"، إنها سجلت أكثر من 250 ألف استخدام لكلمة "إغلاق" خلال عام 2020، وذلك مقابل 4000 استخدام فقط في العام السابق.



ومن بين الكلمات الأخرى التي وصلت إلى القائمة القصيرة المختصرة، كلمة "تيك توكر"، والتي وصفها القاموس قائلا: "إنه الشخص الذي يقوم بمشاركة مقاطع فيديو بانتظام على تطبيق (تيك توك) (وهو تطبيق إلكتروني خاص بمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة) أو يظهر في تلك المقاطع".