محافظ أسوان يلتقي بوفد مبادرة مشروع «معا» لبحث خدمة مواطني المحافظة

التقي اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم الثلاثاء، بوفد مبادرة مشروع "معاً"، والتي شهدت تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والمجتمعية المتنوعة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، بإعتمادات تصل 4.5 مليون جنيه.

وأشاد محافظ أسوان، بروح التكاتف المجتمعي والتلاحم الإنساني والذي جسدته هذه المبادرة الهادفة على أرض الواقع لتنمية مجتمع هذه القرى وهو ما يعكس بدوره المعدن الأصيل لمنظمات المجتمع المدني والبنوك الوطنية لمساندة الجهود التنفيذية المبذولة مما يساهم في تلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ولا سيما البسطاء، ومحدودي الدخل، وذلك تماشياً مع المبادرات الرئاسية المتتالية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجاً.

وأكد المحافظ، أنه لدينا طموح كبير بأن تكون أسوان من ضمن المحافظات الرائدة في تنمية وتحسين مستوى الخدمات الجماهيرية بالقرى والمناطق النائية.