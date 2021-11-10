محافظ أسوان يوجه باستمرار المتابعة الميدانية لمشروعات حياة كريمة

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، بشكل دورى.

وأكد أهمية ذلك فى دفع معدلات العمل وتذليل العقبات مع تلافى الملاحظات أولاً بأول وضمان الانتهاء من كل المشروعات فى مواعيدها المحددة وبالجودة المطلوبة، وفى ضوء ذلك، استكمل فريق وحدة حياة كريمة برئاسة المهندس ناجح مصطفى، جولاته الميدانية بتفقد عدد من المشروعات بمركز إدفو منها مشروع إنشاء محطة المعالجة للصرف الصحى بقرية الصعايدة بحرى، بجانب متابعة توصيل خطوط وشبكات الانحدار بنفس المشروع بطول 2560 مترا من إجمالى 5500م.

بالإضافة إلى متابعة مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بقرية الصعايدة قبلى مع تفقد الأعمال الجارية لإنشاء المبنى الإدارى وتطوير الملعب القانونى بنفس القرية بنسبة تنفيذ وصلت 40%، كما قام فريق وحدة حياة كريمة بتفقد مشروع إنشاء المجمع الزراعى ومجمع الخدمات بقرية الكرنك، بجانب إنشاء مكتب بريد بنفس القرية، حيث تم الانتهاء منه بنسبة 100%، وجارى التشغيل التجريبى وتقديم الخدمات البريدية للمواطنين، علاوة على تفقد مشروع إنشاء مركز شباب قرية كوم الأمير بنسبة تنفيذ 40% وهو يتكون من مبنى إدارى وملعب خماسى وسور محيط.

واختتم فريق حياة كريمة جولته الميدانية بتفقد الأعمال الجارية بمشروع إنشاء كوبرى الحاجر وكوبرى السيالة بالسباعية، حيث سيساهم ذلك فى خلق محاور برية جديدة، فضلا عن دورهما فى توفير الوقت وتيسير الحركة المرورية بين قرى شرق وغرب مركز إدفو.