القائم بأعمال سد جوليوس نيريري: الشعب التنزاني يضع آمالا كبيرة على المشروع

قال الدكتور أيمن محمد عطية، القائم بأعمال مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا، إن الوضع يتطور في السد بشكل إيجابي يوميًا، مؤكدًا أن ثقة الشعب التنزاني تزداد في المهندس والعامل المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن الشعب التنزاني يضع آمالًا كبيرة على المشروع لأنه ينقل بلدهم نقلة أخرى، لافتًا إلى أن تطور الأعمال في الموقع يزداد يوميًا.

وأشار إلى أن حب التنزانيين للمشروع وترحيبهم به يزداد كل يوم، متابعًا: «عندما نتوجه إلى العاصمة دار السلام ويعلمون أننا مصريون يعملون بمشروع السد فإننا نرى حبًا وودًا كبيرًا».

ولفت القائم بأعمال السد إلى إجراء المسؤولين التنزانيين زيارة لمشروع السد بينهم نائب رئيسة الجمهورية، ووزير الطاقة التنزاني، قائلًا إن عدد المهندسين والمشرفين المشاركين بالمشروع 500 شخص.

وذكر أن الأطقم التنفيذية على الأرض تضم 7 آلاف مواطن من أبناء الشعب التنزاني، معقبًا: «هناك فرق كبير بين النسب، والمواطن لا يشعر أنه يبني مشروعًا قوميًا ولكن يتعلم أمرًا جديدًا يستفيد منه مستقبلًا».

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية الرئيسة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين.