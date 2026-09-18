البيت الأبيض يسحب ترشيح ريتشارد شروير لقيادة إدارة الهجرة والجمارك

سحب البيت الأبيض يوم الخميس ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لريتشارد "لانس" شروير لقيادة إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية.

وكان ترامب قد أعلن عن شروير كمرشح له في يونيو وحث مجلس الشيوخ على التأكيد على تعيينه. ولم يقدم البيت الأبيض أي سبب لسحب الترشيح.

وشروير هو ضابط سابق في شرطة ولاية أوكلاهوما وفرد سابق في مشاة البحرية الأمريكية. وأصبح المنصب شاغرا بعد أن أعلن المدير القائم بالأعمال لإدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك تود ليونز قبل أشهر أنه سيتنحى عن منصبه.

وأصبحت إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك رمزاً لسياسة ترامب الصارمة بشأن الهجرة خلال ولايته الثانية، والتي بدأت في يناير 2025.

ونفذت الإدارة مداهمات مثيرة للجدل تتعلق بالهجرة في مدن يقودها الديمقراطيون، حيث ارتدى بعض الضباط أقنعة لإخفاء هوياتهم. وأثارت هذه العمليات احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

واشتدت ردود الفعل الغاضبة من قبل الرأي العام بعد إطلاق النار على اثنين من المواطنين الأمريكيين وقتلهما على يد ضباط اتحاديين من وكالات متعددة خلال إحدى العمليات في مينيابوليس في يناير/كانون الثاني الماضي.