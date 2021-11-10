محافظ أسوان: طرح 4 غابات شجرية بمساحة 3 آلاف و387 فدانا

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أهمية استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائيا في التوسع بزراعة الغابات الشجرية من خلال طرحها للاستثمار توازيا مع المشروعات الجديدة بإنشاء وإحلال وتجديد محطات الصرف الصحى بنظام المعالجة الثلاثية.

جاء ذلك أثناء اجتماع متابعة موقف مشروعات الغابات الشجرية على مستوى المحافظة، برئاسة محافظ أسوان، وبحضور أحمد شعبان نائب المحافظ، بجانب رؤساء شركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية، ومدينتي أسوان وأبو سمبل السياحية، بالإضافة إلى مديرى الزراعة والاستثمار.

أكد المحافظ، أنه عقب انتهاء أعمال المعاينات ودراسات التربة سيتم إدراج 4 مشروعات للتوسع في زراعة الغابات الشجرية في الخريطة الاستثمارية للمحافظة لتضم ألف فدان ضمن منظومة الصرف الصحى بأبو سمبل السياحية بطاقة 6 ألاف م3/ يوميا.

لفت إلى أنه يضاف لذلك 357 فدانا للغابة الشجرية لمشروع الصرف الصحى بقرى وادى كركر بطاقة 3.5 ألف م3/ يوميا، علاوة على 30 فدانا للغابة الشجرية لمشروع الصرف الصحى بقرية الأعقاب بطاقة 500 م3/ يوميا، فضلاً عن 2000 فدان لمشروع الصرف الصحى بمحطة 40 بالعلاقى بطاقة 75 ألف م3/ يوميا.