فوكس نيوز: تم ذكر اسم مساعد بايدن للأمن القومي في تحقيق مراقبة مقر ترامب

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قالت قناة "فوكس نيوز"، إن اسم جاك سوليفان مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، ورد ذكره في التحقيق في ملابسات مراقبة مقر حملة دونالد ترامب الانتخابية في عام 2016.

في وقت سابق وجه المدعي الخاص الأمريكي جون دورهام، الاتهام إلى المحامي المرتبط بالحزب الديمقراطي مايكل سوسمان، بتقديم شهادة زور في عام 2016 لمكتب التحقيقات الفيدرالي حول معلومات عن "قناة سرية" مزعومة بين Trump Organization وبنك في روسيا.

وأكدت لائحة الاتهام أن سوسمان، "ضلل" مكتب التحقيقات الفيدرالي، لأنه أثناء اتصالاته بعناصر المكتب أخفى عنهم أنه تصرف لمصلحة المقر الانتخابي لهيلاري كلينتون، وكذلك لصالح شركة معينة.

وأكدت الوثيقة أن المحامي حجب معلومات "عن الطبيعة السياسية لعمله".

ووفقا لقناة "فوكس نيوز"، تشمل لائحة الاتهام اسم المساعد الحالي لرئيس الولايات المتحدة لشؤون الأمن القومي، والذي تم ذكره هناك "كمستشار للسياسة الخارجية".

وبحسب القناة، تنص الوثيقة على أن محامية معينة في حملة كلينتون ناقشت المعلومات التي قدمتها سوسمان "مع مدير حملتها ومدير الاتصالات ومستشار السياسة الخارجية".

وترى قناة "فوكس نيوز"، أن ظهور اسم سوليفان في لائحة الاتهام، يعتبر إشارة مباشرة إلى وجود صلة بين تحقيق دورهام وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.