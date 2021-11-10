نقل وزارة السياحة والآثار إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ديسمبر المقبل

عقدت لجنة متابعة عملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعا برئاسة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وذلك في مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على آخر تطورات الموقف التنفيذي بالنسبة للجاهزية للانتقال للعاصمة.

يأتي هذا الاجتماع في ضوء استعداد الوزارة للانتقال التدريجي المزمع تنفيذه اعتبارا من شهر ديسمبر المقبل.

وتناولت اللجنة -خلال الاجتماع- مناقشة كل المستجدات الخاصة بعملية الانتقال، بما في ذلك الإحاطة بموقف تحديث بيانات موظفي الوزارة وهيئاتها التابعة المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية وموقف البرامج التدريبية للمنتقلين، وآليات الانتقال وخطة التسكين والتشغيل المبدئي.

كما تفقدت نائب الوزير وأعضاء اللجنة، المقر الجديد للوزارة؛ للوقوف على مدى جاهزيته من حيث الإنشاءات الهندسية والمرافق والأثاث المكتبي والشبكات الداخلية وغيرها من أعمال.