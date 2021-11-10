بريطانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التحلي بالهدوء في خلاف أيرلندا الشمالية

دعت بريطانيا الاتحاد الأوروبي إلى التحلي "بالهدوء" في النزاع المتصاعد بشأن أيرلندا الشمالية في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من التكتل (بريكست)، حيث لا يزال الجانبان يتبادلان التهديدات التي يمكن أن تؤدي إلى حرب تجارية شاملة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ديفيد فروست وزير بريكست البريطاني قوله في البرلمان اليوم الأربعاء "اقترح بهدوء أن يتحلى أصدقاؤنا الأوروبيون بالهدوء والتعامل مع الأمور بشكل ملائم".

وكان فروست يتحدث في أعقاب تقارير أفادت بأن الاتحاد الأوروبي يدرس إنهاء اتفاق التجارة الحرة مع بريطانيا إذا نفذت حكومة بوريس جونسون تهديدها بالتعليق الأحادى لجزء من اتفاق ما بعد بريكست يتعلق بأيرلندا الشمالية.

وقال فروست إنه إذا اتخذت بريطانيا هذه الخطوة، "سنعرض قضيتنا بثقة ونحدد سبب كونها متوافقة مع التزاماتنا القانونية"، مضيفا أن بريطانيا ليست مستعدة بعد للانسحاب من المحادثات مع الاتحاد الأوربي.

وتجري بريطانيا والاتحاد الأوروبي جولة جديدة من المحادثات بشأن علاقتهما المتوترة بعد بريكست، حيث تدعو بريطانيا إلى إصلاح كبير لما يسمى ببروتوكول أيرلندا الشمالية الذي يتضمنه اتفاق الخروج من الاتحاد.

وقالت بريطانيا إنه إذا لم يوافق الاتحاد الأوروبي على إعادة صياغة البروتوكول، فإنها ستقوم بتفعيل المادة 16 التي تسمح بتعليق محدد لبعض أجزاء البروتوكول لعلاج توقف التجارة.

وأضاف فروست أمام مجلس العموم إنه إذا استجاب الاتحاد الأوربي بتعليق اتفاق التجارة الحرة مع بريطانيا، فسيكون هذا "انتقاما هائلا وغير متناسب".