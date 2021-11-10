المفوضية العليا للانتخابات بالعراق تؤكد استقلاليتها وعدم خضوعها لأية ضغوط سياسية

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، اليوم الأربعاء، أنها لا تخضع لأي ضغوط سياسية، وأنها مستقلة في عملها وليست ملزمة بأي قانون غير مساراتها القانونية الخاصة بها.

وقال المسؤول بالمفوضية، حسن سلمان في تصريحات أوردتها قناة "السومرية الإخبارية"، إن "المفوضية غير خاضعة للضغوط وأن الهيئة القضائية ستعطي رأيها في الطعون وضمن صلاحياتها القانونية بالمصادقة على الطعون المشار إليها أو بنقض بعضها، وقرارها يعد ملزما ل‍مجلس المفوضين ولجميع الأطراف".

وأشار إلى أن "الهيئة القضائية ستنظر في الطعون ضمن المدة القانونية المحددة"، مبينا أنه "بعد الانتهاء من النظر في الطعون من قبل الهيئة القضائية للانتخابات سيتم تصفية الأسماء النهائية للفائزين وإرسالها إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها بشكل نهائي".

وأضاف أن "المفوضية أحالت جميع الطعون البالغ عددها (4324) إلى الهيئة القضائية للانتخابات، وبدورها تنظر بالتوصيات الخاصة ب‍مجلس المفوضين سواء كانت على مستوى العد والفرز أو المستوى الآخر".