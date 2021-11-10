ألمانيا تسجل أعلى حصيلة للإصابات اليومية بكورونا منذ بدء الجائحة

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 39676 إصابة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية للإصابات في ألمانيا منذ ظهور الفيروس بها.

وكانت الحصيلة القياسية السابقة قد تم إعلانها الجمعة الماضية وبلغت 37120 حالة. وقبل أسبوع كان عدد الإصابات هو 20398.

ووفقا للمعهد، وصل معدل انتشار الفيروس بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام، إلى مستوى قياسي أيضا عند 1ر232. وبهذا يظل المعدل يسجل مستوى قياسيا لليوم الثالث، بعدما كان وصل الاثنين إلى 1ر201 والثلاثاء إلى 7ر213 .

وكان المعدل يبلغ 6ر146 قبل أسبوع، و1ر66 قبل شهر.

وفيما يتعلق بالوفيات، سجلت ألمانيا 236 حالة وفاة في غضون 24 ساعة، مقابل 194 في اليوم قبل أسبوع.

ووفقا لبيانات المعهد، سجلت ألمانيا أربعة ملايين و844054 إصابة مؤكدة بكورونا منذ بداية الجائحة. وبطبيعة الحال ربما يكون العدد الإجمالي الفعلي أعلى من ذلك بكثير، حيث لا يتم التعرف على الكثير من الإصابات أو تسجيلها.