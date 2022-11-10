الرئيس الأمريكي يعتزم لقاء نظيره الكوري الجنوبي ورئيس الوزراء الياباني في كمبوديا

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن يلتقي مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في مطلع الأسبوع المقبل بكمبوديا.

وأكد الرئيس الكوري الجنوبي للصحفيين في سول اليوم الخميس، أن المحادثات ستجرى على هامش انعقاد قمة دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان" في كمبوديا.

وحدد مكتب الرئيس يون يوم الأحد المقبل موعدا لانعقاد الاجتماع الذي من المتوقع أن يركز على التوترات المتزايدة في شرق آسيا، وعلى برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، أن كيشيدا سيجتمع أيضا مع يون بشكل منفصل في كمبوديا.

وتخشى الولايات المتحدة وحلفاؤها الآسيويون من أن تكون أول تجربة نووية لكوريا الشمالية منذ أعوام، وشيكة.

وتقوم كوريا الشمالية منذ أواخر سبتمبر، باختبار صواريخ بتردد عال بشكل غير معتاد، من بينها اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات، بحسب ما قاله الجيش الكوري الجنوبي.