رئيسا أمريكا وكوريا الجنوبية يلتقيان في كمبوديا الأسبوع المقبل

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، لقاء نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول، في كمبوديا الأسبوع المقبل.

وأكد يون للصحفيين في سول، اليوم الخميس، أن المحادثات مع بايدن سوف تجرى على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".

وأعلن مكتب يون، أن الاجتماع سيعقد يوم الأحد المقبل، ويتوقع أن يركز على التوترات المتصاعدة في شرق آسيا والبرنامج النووي لكوريا الشمالية.

وتخشى الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا من أن أول اختبار نووي تجريه كوريا الشمالية خلال سنوات قد يكون وشيكا.

ومنذ نهاية سبتمبر الماضي، تجري كوريا الشمالية تجارب صاروخية بوتيرة متزايدة على نحو استثنائي، بما يشمل صواريخ باليستية عابرة للقارات، بحسب ما ذكره الجيش في كوريا الجنوبية.