نضال الأحمدية تهاجم شيرين عبد الوهاب: سقطتي من عيون ناس كتير

علقت الإعلامية نضال الأحمدية، على نبأ خروج الفنانة شيرين عبد الوهاب من المستشفى، وعدم استكمالها للعلاج من أجل التعافي بشكل كامل.

وقالت نضال الأحمدية في فيديو إن شيرين تهربت من العلاج ليس بإرادتها، ولكن بإرادة الشبح، مؤكدة أن شيرين إرادتها مسلوبة حاليا، حيث ترى أن شيرين طيبة ولديها ذكاء فطري، ولديها حب لكل العالم ولم تتحدث معها عن أي شخص بالسوء إطلاقا.

وأضافت نضال أن شيرين عبد الوهاب لم تكره حسام حبيب، ولم تتحدث عنه معها بالسلب خلال أول حوار أجرته معها بعد الطلاق الأول، وحتى عندما تحدثت شيرين عنه ببعض الكلمات طلبت منها أن تقوم بقص تلك الكلمات وعدم إذاعتها نظرا لعصبيتها خلال الحوار، مؤكدة أن حسام حبيب هو من يقود شيرين عبد الوهاب.

وتابعت: «أنتي عارفة يا شيرين إنك خسرتي كل جمهورك، وكمان أصدقائك مبيثقوش فيكي، وسقطتي من عيون ناس كتير، لن يبقي لكي إلا مالك وجمالك، وأنتي قيمة كبيرة».

وأشارت إلى أن ما فعلته شيرين ضد شقيقها محمد برفع دعوى قضائية ضده، هو أمر لا يجوز، كما أن شقيقها لم يخطئ، بل كان يسعى لإنقاذها، ألا تستحي من نفسك ولا تستحي من بناتك، و من يخطئ في حق أمه وشقيقه يبقى شخص غير موثوق فيه، مطالبة شيرين بإعادة النظر في الأمور بشكل اكثر عقلانية.

وأردفت: «أنتى مش بتحبي حسام، أنتي اتجوزتيه بعد نكسه عاطفية عشتيها، وحسام حبيب متمسك بيكي مش لأنه بيحبك، لكن لأنك بالنسبة له كل شيء، لأنه لو خسر شيرين يبقى خسر كل شيء على وجه الأرض، المال والدلال وكل شيء لأن حسام نرجسى بيحب نفسه مبيحبش حد تاني، ولو رجعتيله هيسممك».

واختتمت: «مشتاقين لشيرين عبد الوهاب مش لشيرين حسام اللي بيعايرك بأصلك وأهلك، وأنتي عارفة إني وفية معاكي ومش عايزة منك مصلحة، وأنا بحبك لوجه الله لأنك صادقة وطيبة وذكية، شيرين إلى اللقاء إذا كان هناك لقاء».