مياه الفيوم: تدريب منسقي الأنشطة في 80 مدرسة ابتدائية بتمويل من منظمة اليونيسيف

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تنفيذ تدريب لمنسقي الأنشطة في ٨٠ مدرسة ابتدائية بإدارتي شرق وغرب الفيوم التعليمية بتمويل من منظمة اليونيسيف.

جاء ذلك ضمن مشروع "صحتهم مستقبلهم"، والذي يهدف إلى رفع الوعي البيئي والمائي والصحي والتغيرات المناخية لدى تلاميذ المدارس الابتدائية على مدار العام الدراسي الحالي.

وأضاف عبد الجليل أن التدريب تضمن 6 رسائل توعوية تتمثل في ترشيد استهلاك مياه الشرب- الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي- التغذية الصحية السليمة- النظافه العامة- النظافة الشخصية- التغيرات المناخية، وذلك على مدار يومين متتاليين.

وأوضح أن التدريب يهدف إلى رفع كفاءة وقدرات ووعي المنسقين، ليكونوا سفراء للتوعيه داخل مدارسهم عن طريق تفعيل وتنفيذ الأنشطة مع التلاميذ، من خلال محاور عدة، منها تفعيل دور الإذاعة المدرسية في طابور الصباح- تنفيذ ندوات توعيه داخل الفصول- تنفيذ ورش رسم وتلوين عن السلوكيات الإيجابية والسلبية- تنفيذ الأنشطة التفاعلية، علاوة على المعسكرات التي تقيمها المدرسة ممثلة في الحفاظ على دورات المياه والنظافة العامة للمدرسه وغرس الأشجار.