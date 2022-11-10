افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، معرض السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، والذي تقيمه محافظة الشرقية بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الشرقية في ميدان عرابي بمدينة الزقازيق.



حضر الافتتاح فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، والمحاسب عبدالحميد عطا الله، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية، ووائل عنان، أمين عام الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية ، ووائل العاصي، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وشعبان أبو الفتوح، رئيس حي أول الزقازيق.



تفقد محافظ الشرقية، أجنحة المعرض الذي يضم 25 باكية لعرض كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة تصديًا لغلاء الأسعار ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.



وقرر محافظ الشرقية خفض 10% إلى 15% عن الأسعار المعلنة بالمعرض لكافة السلع والمواد الغذائية، مؤكدًا على ضرورة تزويد المعرض بكميات كبيرة اللحوم الطازجة والمجمدة لسد احتياجات المواطنين.



وأوضح محافظ الشرقية، أن الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل والتصدي لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ما بين 20% إلى 30% عن المعروض بالسوق، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل.