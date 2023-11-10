نفى المنتج جمال العدل، صحة لائحة أجور الفنانين التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، قائلا: «غير صحيحة إطلاقا».



وأكد خلال لقاء لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الخميس، أن الإقدام على تلك الخطوة من شأنها الإضرار بالمهنة، معقبا: «مش عارف مين من مصلحته يقول الممثل فلان بيحصل على 40 مليونا! ضرر للشغلانة كلها».



وأشار في الوقت ذاته إلى معاناة فئة كبيرة من الممثلين من تدني الأجور، قائلا: «هناك مئات من الممثلين الرائعين مش لاقيين يأكلوا، ولا عارف يربي ابنه وبيحصل على فلوس زهيدة جدا»، مردفا: «أقسم بالله عندنا ممثلين ما لاقيين تأكل».

وأوضح أن عدد الفنانين ممن يتقاضون أجور الفئة العليا لا يتعدى قرابة 6 أشخاص، موضحا أن تقييم الفنان أو المبدع يبنى على أساس العرض والطلب.



وجدد نفيه بشأن صحة قائمة الأجور المعلنة، قائلا: «اتحاد المنتجين أراد في البداية وضع قائمة أجور، لكن عندما جاءوا ينفذوها وضعت قوائم مضروبة، اتصنفت وفقا للأهواء وبأجور غريبة وغير حقيقية نهائيا».



وتابع: «اللي يقول الممثل الفئة الأولى بيأخد 40 و 30 مليونا والله ما حقيقي»، رافضا من جانبه الإفصاح عن معدلات أجور الفنانين، قائلا: «نجومنا المفروض نتباهى بهم، المفروض نتباهى كمصر أننا عندنا يسرا ويحيى الفخراني وعادل إمام ، ونتباهى بمنى زكي ونيللي كريم؛ لأنهم مش موجودين غير في مصر».