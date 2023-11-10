مستقبل وطن: توجيه تكاليف حملة الرئيس السيسي لمساعدة أشقائنا بغزة

قال النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليست حملة منغلقة على حزب واحد؛ بل منفتحة أمام القوى السياسية كافة، منوها أنها تضم مختلف فئات الشعب المصري من كل الأعمار لا سيما الشباب والمرأة.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية دينا الوكيل، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، إلى اهتمام الحملة البالغ بأبناء مصر العاملين بالخارج، مضيفا: «الحملة تضم عددا من الأحزاب المتنافسة لكن الجميع متوحد لتأدية دوره عن قناعة حزبية».

وثمن إعلان حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الخميس؛ تخفيض تكاليف الدعاية الانتخابية، والتبرع بأموال الدعاية لدعم الأشقاء بقطاع غزة، قائلا إنها تأتي في ظل إدراك القيادة السياسية بالأوضاع والظروف العالمية الراهنة، لا سيما في أعقاب الحرب على غزة.

ولفت إلى استجابة العديد من الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني المؤيدة لدعوة الرئيس لدعم الأشقاء في غزة، مشيرا إلى مشاركة مستقبل وطن في توجيه العديد من قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أثناء الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع منذ عامين.

وتابع: «سنخفض تكاليف المؤتمرات؛ من أجل توجيه النفقات إلى مساعدة أشقائنا في قطاع غزة؛ استجابة لدعوة وتوجه الرئيس السيسي».