حكومة غزة تحذر من موت مرضى التنفس الاصطناعي

أطلق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء الجمعة، نداء استغاثة محذرا من موت جميع مرضى التنفس الاصطناعي بعد 10 دقائق من انقطاع الكهرباء.



وقال مدير عام المكتب إسماعيل الثوابتة في مؤتمر صحفي: "اليوم هو يوم الحرب على المستشفيات، ونحن نقول إنه بعد 10 دقائق من انقطاع الكهرباء عن المستشفيات، فإن جميع مرضى التنفس الاصطناعي سيموتون".



وأشار إلى "استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة 5 مرات متتالية اليوم الجمعة، وما زال يستهدف محيط المستشفى حتى هذه اللحظة، كما حاصر مستشفيات الرنتيسي والنصر للأطفال"، وفقاً لوكالة الأناضول.



وأكد المكتب ضرورة إدخال الوقود (اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية) إلى المستشفيات في قطاع غزة، حتى يتم تقديم الخدمة الطبية والصحية في المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في قطاع غزة.



وعن خسائر البنية التحتية، أوضح المكتب أنه "بلغ عدد المساجد المدمرة كليا 67 مسجدا، و145 مسجدا تم تدميرها جزئيا، إلى جانب 3 كنائس منذ 7 أكتوبر الماضي".



وأضاف: "بلغ عدد المقرات الحكومية المدمرة 88 مقرا حكوميا، و238 مدرسة، منها 60 مدرسة خرجت عن الخدمة، و47 مركزا صحيا خرجت عن الخدمة، كما استهداف الاحتلال 53 سيارة إسعاف".



أما حصيلة المنازل، فأشار المكتب إلى أن "عدد الوحدات السكنية التي تعرضت إلى هدم كلي 41 ألف وحدة سكنية، و222 ألف وحدة سكنية هُدمت جزئيا".



وطالب المكتب "المجتمع الدولي بلجم هذا الاحتلال المجرم، والوقف الفوري لهذه المجازر المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي".



وأعرب المكتب الحكومي عن استهجانه لما وصفه "بالموقف الغادر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي تركت اللاجئين في محافظتي غزة وشمال غزة، بلا طعام ولا ماء ولا دواء، وتنصلت من خدماتها وأغلقت كل مؤسساتها هناك والناس في أمس الحاجة لها".



ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها نازحون من شمالي قطاع غزة نحو الجنوب، لقصف إسرائيلي أثناء استخدامهم ممرات النزوح التي تعلنها إسرائيل.



والاثنين، تحدث المكتب الإعلامي الحكومي، عن بلاغات تفيد بوجود جثث لمئات النازحين الفلسطينيين، على طرقات كانت أعلنتها إسرائيل "آمنة" باتجاه جنوب القطاع.



ومنذ 35 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة، "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، واستشهد 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وأصيب 27490 بجراح مختلفة.