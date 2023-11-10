مدرب المنتخب السابق: «لو كنت مكان فيتوريا سأستبعد ثنائي الزمالك»

قال ضياء السيد المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، إن نادي الزمالك لم يغلق ملف الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي حارس المرمى، بعدما تأخر في إعلان نتائج التحقيقات مع الثنائي.

وكان نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق، إيقاف الثنائي أحمد فتوح وصبحي مع عرضهما للبيع بسبب الخروج من المعسكر دون أذن، ولكن مدرب منتخب مصر أصر على ضم اللاعبين إلى المعسكر القادم.

وأضاف مدرب الفراعنة السابق في تصريحات تليفزيونية:" من حق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب أن يبحث عن مصلحة الفريق في المقام الأول"

وتابع: "وفي النهاية قد تنتهي الأزمة من جانب الزمالك مع فتوح وصبحي، بتخفيض العقوبات مثلاً إلى التغريم وليس البيع".

وأشار إلى أن المدرب الأجنبي لا يضع نفسه تحت ضغوط، موضحًا أنه لو كان مدرباً للمنتخب الوطني وقتها لن يضم الثنائي وسيبتعد عن أي ضغوط.