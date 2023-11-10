محافظ المنوفية يوجه بتكثيف جهود تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتأكد من إتخاذ جميع التدابير اللازمة التى تضمن استدامة الأشجار التى تم زراعتها.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة المنوفية للمضي قدماً وبمعدلات إنجاز سريعة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لزراعة الطرق والشوارع والمؤسسات الحكومية بأشجار الزينة والمثمرة لمضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء لتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وشدد محافظ المنوفية، في بيان اليوم الجمعة، على ضرورة المتابعة المستمرة للأشجار ورعايتها لضمان تحقيق العائد الاقتصادي والبيئي المرجو منها، مشيراً إلى تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل العقبات لاستمرار تنفيذ أعمال المبادرة.

كما ثمن المحافظ الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، والحد من التلوث، بما يسهم في توفير رئة خضراء، وخلق بيئة صحية نظيفة.