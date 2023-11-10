الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قادة ومقاتلين من حماس

أعلن المتحدث باسم الجيش الإٍسرائيلي صباح اليوم الجمعة، قتل العديد من قادة ومقاتلي وحدة النخبة التابعة لحركة حماس، وهى الوحدة التي قامت بدور محوري في الهجوم الشامل للحركة على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي.



وضمن القادة: أحمد موسى، قائد سرية النخبة، وعمر الهندي، قائد فصيلة الذي كان مختبئا في جبالية بغرب قطاع غزة، بحسب ما ذكرته صحيفة"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.



وكان موسى أحد قادة الهجمات التي استهدفت قاعدة زيكيم ومستوطنة زيكيم وموقع ييفتاح الأمامي، كما قاد أيضا هجمات على جنود الجيش الإسرائيلي في منطقة غرب جباليا.



وبحسب التقرير، قتل الجيش الإسرائيلي أيضا محمد كحلوت، رئيس وحدة القناصة التابعة لحماس بمساعدة معلومات استخباراتية من جهاز الاستخبارات الداخلية "شين بيت" ومديرية المخابرات.



وإضافة إلى ذلك، هاجمت قوات الاحتياط ليلا 19 عنصرا من حماس كانوا يستعدون لمهاجمة قوات إسرائيلية، بحسب المتحدث.



وعثر اللواء 401 على حاوية بها نحو 20 قاذف صواريخ على شاطئ غزة، ودمرها، وخلال هجوم لقوات المظلات في حي الشيخ عجلين بغزة، اكتشف الجنود قاذف صواريخ قرب مبان سكنية. وتم تدمير أو مصادرة كل الأسلحة التي تم العثور عليها.



وتشن إسرائيل عمليات برية بالتزامن مع غارات جوية مكثفة في شمال قطاع غزة ردا على قيام حماس التي تحكم القطاع في السابع من الشهر الماضي بعملية "طوفان الأقصى"التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحام بلدات جنوب إسرائيل واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع.