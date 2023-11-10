الأونروا تعلن مقتل 100 من موظفيها في قطاع غزة منذ بدء الحرب

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الجمعة، أن أكثر من 100 من موظفيها قتلوا في قطاع غزة خلال الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة «حماس» منذ أكثر من شهر.



ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، أعرب المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني عبر منصة «إكس» عن شعوره بـ«الفجع»، مضيفا: «تأكد مقتل أكثر من 100 من زملائنا في الأونروا خلال شهر واحد... أهل، معلّمون، ممرّضون، أطباء، فريق دعم».



على موقعها الإلكتروني تشير الأونروا إلى أن الرقم الدقيق للقتلى هو 100 موظف سقطوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) عندما شنت «حماس» هجومها غير المسبوق على إسرائيل.



وكتب رئيس الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث تعقيبا على إعلان الأونروا على منصة «إكس»: «أشعر بحزن عميق لهذا الخبر المأساوي للغاية. لقد كان هؤلاء الزملاء شعلة الأمل والإنسانية». وأضاف: «أفكارنا مع عائلاتهم وجميع زملائنا الشجعان في الأونروا».



تكريما لموظفي الأمم المتحدة الذين قضوا في غزة، تعتزم المنظمة الوقوف دقيقة صمت، الاثنين، في جميع مراكزها حول العالم، عند الساعة 09.30 بالتوقيت المحلي في كل دولة.



وأعلن المتحدث باسم المنظمة في جنيف رولاندو غوميز خلال مؤتمر صحافي أن «الأمين العام دعا الموظفين إلى الوقوف دقيقة صمت»، وسيتم تنكيس الأعلام في مقار الأمم المتحدة.