الأهلي ينتظر زيارة كأس العالم للأندية إلى مصر في 14 فبراير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إدارة الأهلي بموعد الزيارة الرسمية الترويجية لكأس النسخة الأولى من بطولة العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية بين شهري يونيو ويوليو 2025.

أشار خالد مرتجي أمين الصندوق بمجلس إدارة الأهلي إلى أن كأس العالم للأندية ستزور مصر يوم 13 و14 فبراير المقبل في ظل حملة ترويجية تسويقية للبطولة الجديدة عبر قارات العالم.

وأكد مرتجي عبر قناة أون تايم سبورتس أن إدارة الأهلي لم ولن تخاطب مسؤولي الفيفا لوضع شعار بطل القارات الثلاث على قميص النادي في الدور قبل النهائي لكأس إنتر كونتيننتال يوم 14 ديسمبر المقبل، قائلا "البطولة تتضمن أربعة كؤوس".

وأشار أيضا إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لم يتواصل مع الأهلي بشأن الجوائز المالية لكأس العالم للأندية وغيرها من التفاصيل المالية والتعاقدية.

ويشارك الأهلي في البطولة بنظامها الجديد بصفته بطل أفريقيا في عامي 2021 و2023 و2024.