حزب الله ينشر فيديو عن التوغل الإسرائيلي في لبنان ويقارنه بالماضي

تشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني مساء اليوم السبت، "فاصلا" وجه فيه رسالة إلى الجيش الإسرائيلي.

وجاء في مقطع فيديو نشره "حزب الله" اللبناني، رسالة باللغة العربية والعبرية، قال فيها: "في العام 1982 وصلتم إلى بيروت في 7 أيام.. في العام 2006 وصلتم إلى وادي الحجير في 33 يوما".

وأضاف "حزب الله": "أما اليوم، ما زلتم تقاتلون في أطراف القرى الحدودية.. بيننا وبينكم الميدان"، بالإضافة إلى لقطات توثق عمليات حديثة نفذها "الحزب" ضد الجيش الإسرائيلي، خلال توغله في لبنان.

وكان "حزب الله" قد أعلن مساء أمس الجمعة، أن جصيلة قتلى وجرحى الجيش الإسرائيلي بلغت "أكثر من 100 قتيل وألف جريح، منذ بداية المناورة البرية في لبنان.