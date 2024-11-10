 آلاف الأشخاص يشاركون في مسيرة تضامن مع الفلسطينيين في دبلن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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آلاف الأشخاص يشاركون في مسيرة تضامن مع الفلسطينيين في دبلن

د ب أ
نشر في: الأحد 10 نوفمبر 2024 - 2:48 ص | آخر تحديث: الأحد 10 نوفمبر 2024 - 2:48 ص

انضم آلاف الأشخاص إلى مظاهرة مؤيدة لفلسطين في دبلن، اليوم السبت مطالبين بفرض عقوبات على إسرائيل وطردها الفوري من الأمم المتحدة.

وسار الحشد الكبير من "الحديقة التذكارية" عبر العاصمة الإيرلندية باتجاه مباني البرلمان، وذلك بعد يوم من الإعلان رسميا عن الانتخابات، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وعبّر الناشطون عن غضبهم من فشل الحكومة الإيرلندية في تمرير تشريع يهدف إلى تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين قبل حل "مجلس أيرلندا" (مجلس النواب) يوم الجمعة الماضي.

وارتدى بعض المتظاهرين الأوشحة الفلسطينية التقليدية (الكوفية) وحملوا لافتات وأعلام فلسطين كما قام عدد منهم بإلقاء الخطابات .

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