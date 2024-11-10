السياسي البريطاني فاراج: علاقاتي القوية مع ترامب قد تفتح فرصاً ضخمة لبريطانيا

قال السياسي البريطاني نايجل فاراج إنه قد يكون "مفيدا كمحاور" بين حكومة حزب العمال بالمملكة المتحدة والرئيس المنتخب حديثا في الولايات المتحدة دونالد ترامب، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي. إيه. ميديا".

وذكر رئيس حزب إصلاح المملكة المتحدة إنه "لديه علاقة قوية" مع الرئيس الأمريكي المنتخب ويعرف أشخاصا يعتقد أنهم سيكونون في إدارة ترامب منذ "وقت طويل للغاية".

ووصف فاراج، لدى حديثه لوكالة "بي. إيه. ميديا" في فعالية للحزب في إيكستر، ترامب بأنه "رئيس أمريكي مؤيد لبريطانيا"، و"من الممكن" أن يمنح المملكة المتحدة "فرصا ضخمة إذا تمكنا من تجاوز الصعوبات التي تتمثل في أن مجلس الوزراء بأكمله كان فظا في الحديث عنه".