الرئاسي اليمني يصف مقتل ضابطين سعوديين في مدينة سيئون بالعمل الإرهابي

وصف رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مساء السبت، مقتل ضابطين سعوديين في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، "بالعمل الإرهابي".

ونعى العليمي في بيان صادر عن مكتبه "استشهاد ضابط وضابط صف من القوات السعودية المشاركة في قوات تحالف دعم الشرعية باعتداء ارهابي غادر أسفر أيضا عن إصابة ضابط من قوات التحالف بمدينة سيئون".

ووجه العليمي في البيان، بالقبض على منفذ العملية وبدء التحقيق في الحادثة، بالتعاون مع قيادة قوات التحالف.

وذكر البيان "أن الاعتداء الإجرامي الذي أقدم على ارتكابه مساء الجمعة، أحد الجنود المنتسبين لقوات المنطقة العسكرية الأولى يعد عملا إرهابيا جبانا، لا يمثل الشرفاء من منتسبي القوات المسلحة اليمنية الذين يقدرون الدور العظيم للأشقاء في قوات تحالف دعم الشرعية وتضحياتهم إلى جانب الشعب اليمني".

وعبر البيان عن تطلعات العليمي، في استعادة مؤسسات الدولة، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وإسقاط انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية، مقتل جنديين سعوديين وإصابة آخر في هجوم "نفذه جندي يمني في مدينة سيئون".

ومنذ عام 2015 تنفذ قوات التحالف الذي تقوده السعودية عمليات عسكرية دعما لقوات الجيش الحكومي اليمني، ضد مسلحي جماعة الحوثي، التي انقلبت على الشرعية وسيطرت على معظم مناطق البلاد بقوة السلاح.