فينورد يعبر ألمير سيتي برباعية في الدوري الهولندي

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لقن فريق فينورد مضيفه ألمير سيتي درسا قاسيا وفاز عليه 4-1 اليوم الأحد في الجولة 12 من الدوري الهولندي.

وتقدم الكوري الجنوبي إن بيوم هوانج بهدف لفينورد في الدقيقة الثالثة، ثم رد النرويجي كورنيليوس هانسن بهدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة، وبعدها بثلاث دقائق أحرز الجزائري رامز زروقي الهدف الثاني لفينورد.

وفي الشوط الثاني سجل توماس بيلين الهدف الثالث لفينورد في الدقيقة 70، وتكفل الجزائري الآخر أنيس حاج موسى بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة.

الفوز رفع رصيد فينورد إلى 22 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع، بينما توقف رصيد المير سيتي عند 6 نقاط في المركز قبل الأخير.