زراعة دمياط تبدأ صرف أسمدة الموسم الشتوي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

مر المهندس صالح فرغلي، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، على الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة، في أولى أيام صرف الأسمدة الخاصة بالموسم الشتوي.

وكلف فرغلي، جميع قيادات المديرية بالتواجد الميداني بالجمعيات للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمزارعين، بالتزامن مع صرف الأسمدة.

وأكد «فرغلي»، في بيان له اليوم الاثنين، أن خدمة المزارعين في صدارة الأولويات بخطة القطاع الزراعي، مشددا على باتخاذ كافة التدابير للتخفيف عن كاهل المزارعين.

وكشف عن ضرورة إعلان أسعار الأسمدة بكل الجمعيات بمكان واضح، وعدم ربط صرف الأسمدة بمستلزمات الإنتاج وأية تحصيلات أخرى، ومراعاة إجراءات العدالة في التوزيع حسب توصيات اللجنة التنسيقية للأسمدة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات.