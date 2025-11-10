الأمم المتحدة: الكوارث الطبيعية وراء نزوح 45 مليون شخص في 2024

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة (IOM) أن الكوارث الطبيعية تسببت وحدها خلال عام 2024 في نزوح 45 مليون شخص داخل بلدانهم، وخسائر تجاوزت 240 مليار دولار.

جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة على هامش مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ"كوب30" (COP30)، المنعقد في مدينة بليم، عاصمة ولاية بارا شمالي البرازيل.

ودعت المنظمة في تقريرها إلى تسليط الضوء على معاناة الملايين الذين يعيشون يوميا مع واقع الفيضانات والجفاف والكوارث.

وأضافت: "تسببت الكوارث الطبيعية وحدها في عام 2024 بنزوح 45 مليون شخص داخل بلدانهم، وخسائر تفوق 240 مليار دولار. وخلف هذه الأرقام مزارعون دمّرت الفيضانات منازلهم، وأطفال لم تعد مدارسهم قائمة."

وشددت على أن المنظمة تدعم الحكومات والشركاء المحليين لمساعدة المجتمعات المتضررة من الكوارث على التعافي وإعادة البناء والاستعداد للعواصف المقبلة.

وذكرت أن المنظمة خلال عام 2024 وحده ساعدت أكثر من 875 ألف شخص على النجاة من الكوارث.