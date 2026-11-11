خطة مشتركة بين الإسكندرية ووزارة الاتصالات لتطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الخدمات

بحث المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، مع المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، سبل تعزيز التعاون المشترك لتسريع جهود التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي بالمحافظة، وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، اليوم الثلاثاء، نائب وزير الاتصالات والوفد المرافق لها، بحضور محمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستعرض اللقاء الموقف الراهن لمنظومة التحول الرقمي بالمحافظة، وأبرز التحديات التي تواجهها وسبل التعامل معها، إلى جانب تفعيل دور إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي في قيادة المشروعات الرقمية وتنسيقها، ومتابعة تنفيذها، وتحقيق التكامل بين القطاعات والمديريات والوحدات المحلية.

وأكد المحافظ، في بيان صحفي، اهتمام المحافظة بملف التحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من خبرات وزارة الاتصالات في تأهيل العاملين بالجهاز الإداري وبناء قدراتهم الرقمية، بما يسهم في تسهيل تقديم الخدمات وتسريعها وتحسين جودتها.

ومن جانبها، استعرضت نائب وزير الاتصالات جهود الوزارة في دعم التطوير المؤسسي الرقمي، وتحسين الإجراءات والعمليات الإدارية، وتنمية المهارات الرقمية للعاملين بديوان عام المحافظة والمديريات والوحدات المحلية، فضلًا عن نشر الوعي والثقافة الرقمية بين المواطنين، بما في ذلك قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

واتفق الجانبان على إعداد خطة تنفيذية مشتركة خلال الفترة المقبلة، تتضمن مشروعات وبرامج ذات أولوية في مجالات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، مع التركيز على تعزيز الدور القيادي والتنسيقي لإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة، بما يرفع كفاءة الأداء الحكومي واستخدام موارد الدولة، ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.