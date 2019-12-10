خطأ ساذج من حارس جينك يهدي نابولي هدف التقدم

ارتكب مارتن فانديرفورت حارس جينك البلجيكي، خطأ ساذج خلال مباراة فريقه أمام نابولي، في آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة الثانية ارتبك فورت بعدما أعاد له زميله في الفريق الكرة، ليقطعها أركاديوز ميليك، مهاجم نابولي ليضعها في الشباك، معلنا تقدم الفريق الإيطالي بالهدف الأول.

ويعد مارتن فانديرفورت حارس جينك ، أصغر حارس يخوض مباراة في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

ويخوض فانديرفورت، مساء اليوم الثلاثاء مباراة جينك أمام نابولي، وهو بعمر 17 عاما و287 يوما، ليكسر الرقم المسجل باسم ميلي سيلفار حارس بنفيكا، الذي شارك أمام مانشستر يونايتد في 2017 وكان عمره 18 عاما و52 يوما.

ويأتي جينك في المركز الأخير بمجموعته وبرصيده نقطة واحدة، بينما يأتي نابولي في المركز الثاني وبرصيده 12 نقطة في الوقت الحالي.