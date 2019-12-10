وزارة النقل توضح تصريحات كامل الوزير بشأن النقابات العمالية

أصدرت وزارة النقل والمواصلات -اليوم الثلاثاء- بيانا إعلاميا بشأن ما تناولته وسائل الإعلام من تصريحات منسوبة لوزير النقل الفريق كامل الوزير، بخصوص النقابات العمالية.

وأكدت الوزارة، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، أن كل ما أثير في وسائل الإعلام المختلفة من تصريحات منسوبة للفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بشأن النقابات العمالية عارٍ تماما من الصحة، موضحة أن ما صرح به وزير النقل خلال حضوره جلسة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أمس الاثنين يرتكز على تأكيد ضرورة معاونة النقابات العمالية للوزارات والحكومة لترسيخ فكرة أن الأرباح للشركات التي تحقق مكاسب وليست للشركات الخاسرة وأن الحوافز تصرف عن الأعمال المتميزة والجهود الإضافية وأنه ينبغي على العمال عدم الانسياق خلف الشائعات خاصة ان الجميع يعمل لصالح تقدم ونهضة ورفعة مصر.