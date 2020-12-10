مدينة مغاغة: فصل التيار الكهربائي عن حي غرب لاستكمال الصيانة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، برئاسة المهندس محمد السيد، أنه سيتم فصل مغذي الكهرباء الخاص بالشواني؛ لاستكمال أعمال الصيانة الدورية على المغذي يوم السبت المقبل الموافق ١٢/١٢/٢٠٢٠، في تمام الساعة الثامنة صباحًا على أن يكون التوصيل في نفس اليوم.

وأضافت الوحدة المحلية، في بيان لها تم نشره على الموقع الرسمي للوحدة، أن فصل الكهرباء يشمل عدة مناطق هي: حي غرب المدينة، شارع الشواني، مساكن ميانة، مبنى المرور، والصرف ١ و٢، شارع بورسعيد، بنك ناصر، عمارات الفشنية، المطافي الغربية، ساحة ومبنى النقل بالأتوبيس، مساكن المطافي، الطرق، وجامع القوات المسلحة.