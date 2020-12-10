 مدينة مغاغة: فصل التيار الكهربائي عن حي غرب لاستكمال الصيانة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مدينة مغاغة: فصل التيار الكهربائي عن حي غرب لاستكمال الصيانة

ماهر عبد الصبور
نشر في: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 5:52 م | آخر تحديث: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 5:52 م

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، برئاسة المهندس محمد السيد، أنه سيتم فصل مغذي الكهرباء الخاص بالشواني؛ لاستكمال أعمال الصيانة الدورية على المغذي يوم السبت المقبل الموافق ١٢/١٢/٢٠٢٠، في تمام الساعة الثامنة صباحًا على أن يكون التوصيل في نفس اليوم.

وأضافت الوحدة المحلية، في بيان لها تم نشره على الموقع الرسمي للوحدة، أن فصل الكهرباء يشمل عدة مناطق هي: حي غرب المدينة، شارع الشواني، مساكن ميانة، مبنى المرور، والصرف ١ و٢، شارع بورسعيد، بنك ناصر، عمارات الفشنية، المطافي الغربية، ساحة ومبنى النقل بالأتوبيس، مساكن المطافي، الطرق، وجامع القوات المسلحة.

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