البرازيل تدرس أولوية تلقيح الحوامل ضد كورونا

أكدت السلطات الصحية البرازيلية أنها لا تزال تدرس إدراج النساء الحوامل على قائمة الفئات التي سيتم تطعيمها ضد فيروس كورونا بالدرجة الأولى.

وأشار سكرتير مراقبة الصحة العامة بوزارة الصحة البرازيلية أرنالدو ميديروس اليوم الأربعاء، إلى أن منتجي اللقاحات لم يدرجوا متطوعات حوامل على المراحل المتقدمة من تجارب اللقاحات، ولذلك فإن الحكومة لا تزال تدرس هذه المسألة.

يذكر أن البرازيل تبحث شراء عدة لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بما فيها لقاح "سبوتنيك V" الروسي ولقاح شركة "سينوفاك" الصينية ولقاحات من صنع الشركات الغربية.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل أكثر من 6.6 مليون حالة، وهي ثالث أكبر حصيلة إصابات في العالم.

وبلغ عدد الوفيات أكثر من 178 ألف حالة، ما يعتبر ثاني أكبر حصيلة بعد الولايات المتحدة.