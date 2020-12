ننشر جدول عروض الأفلام الفائزة في الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي غدا

انطلقت، مساء اليوم الخميس، فعاليات ختام الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي، الذي يعرض هذا العام 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفيما يلي نعرض جدول عروض الأفلام الفائزة في الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي غدًا الموافق 11 ديسمبر، بدار الأوبرا المصرية:

5:30 / فيلم غزة مونامور / مسرح WE

7:15 / فيلم التيه / مسرح WE

9:30 / فيلم حظر تجول / مسرح WE

1:00 / فيلم الأفضل لم يأت بعد / المسرح الصغير

3:15 / فيلم مؤتمر / المسرح الصغير

5:45 / فيلم تحت السموات والأرض / المسرح الصغير

7:30 / فيلم ذهب / المسرح الصغير

9:15 / فيلم حد الطار / المسرح الصغير

12:30/ الأفلام القصيرة الفائزة (المباراة – إيزابيل) / مسرح الهناجر

1:15 / فيلم 50 أو حوتان يجتمعان على الشاطئ / مسرح الهناجر

3:30 / فيلم عاش يا كابتن / مسرح الهناجر

5:30 / فيلم دروس اللغة الألمانية / مسرح الهناجر

7:30 / فيلم نحن من هناك / مسرح الهناجر

9:15 / فيلم خريف التفاح / مسرح الهناجر