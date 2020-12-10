 سلطنة عمان تعفي رعايا 103 دولة من تأشيرات دخول أراضيها - بوابة الشروق
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سلطنة عمان تعفي رعايا 103 دولة من تأشيرات دخول أراضيها

علم عمان
علم عمان
د ب أ
نشر في: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 2:54 ص | آخر تحديث: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 2:54 ص

أعلنت سلطنة عمان عن إعفاء رعايا 103 دولة من تأشيرات الدخول إلى السلطنة لمدة عشرة أيام وفقًا لضوابط وشروط محددة منها وجود حجز فندقي مسبق ومؤكد، وتأمين صحي وتذكرة سفر للعودة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي لدعم حركة السياحة، وتسهيلاً للسائحين الراغبين في زيارة السلطنة.

يذكر أن سلطنة عمان اوقفت في مارس الماضي، جميع التأشيرات السياحية لجميع الدول، في إطار تدابير احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كانت سلطنة عمان قد استانفت الرحلات الجوية الدولية في أول شهر أكتوبر الماضي، ولكنها اعلنت أن دخول البلاد قاصر على مواطنيها والاجانب الذين يحملون إقامة وتأشيرات عمل سارية.

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