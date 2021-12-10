محافظ البحيرة: افتتاح 3 مساجد جديدة بـ4 ملايين جنيه

أكد اللواء هشام آمنة على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف .

وأشار إلى أنه منذ انه عام 2018 وحتى الآن تم بناء وافتتاح أكثر من 310 مساجد بتكلفة تجاوزت 425 مليون جنيه.

وأعلن آمنة، عن افتتاح 3 مساجد اليوم بمراكز كوم حمادة و شبراخيت والدلنجات.

ولفت إلى أن المساجد الجديدة اقيمت بها صلاة الجمعة اليوم وهم مسجد الحساينة بقرية دميتوه بكوم حماده تنفيذ وزارة الأوقاف على مساحة 173 متر بتكلفة إجمالية مليون و 100 ألف جنيه ومسجد الإيمان بقرية محلة نصر بشبراخيت والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 275 متر بتكلفة إجمالية مليون و 700 ألف جنيه ومسجد القنيشات الكبرى بقرية البستان بالدلنجات والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 207 متر بتكلفة إجمالية مليون و300 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال أداء المحافظ لصلاة الجمعة بمسجد عطا بدمنهور يرافقه مهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد.