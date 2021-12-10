جريميو يهزم أتلتيكو مينيرو قبل الهبوط لدوري الدرجة الثانية البرازيلي

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اختتم أتلتيكو مينيرو بطل الدوري البرازيلي لكرة القدم مشواره في الموسم بالهزيمة أمام مضيفه جريميو 3 / 4 مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت جرينيتش) في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من المسابقة.

ورغم ذلك، هبط جريميو إلى دوري الدرجة الثانية حيث احتل المركز السابع عشر برصيد 43 نقطة ليهبط برفقة باهيا وسبورت ريسيفه وشابيكوينسي.

وأفلت جوفينتود من الهبوط، حيث رفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز السادس عشر بعدما تغلب على كورينثيانز 1 / صفر، بينما أنهى باهيا الموسم في المركز الثامن عشر بعدما خسر أمام فورتاليزا 1 / 2 .

وتغلب براجانتينو على إنترناسيونال 1 / صفر ليلحق بأتلتيكو مينيرو وفلامينجو وبالميراس وفورتاليزا وكورينثيانز وكذلك أتلتيكو باراناينسي (بطل كوبا سود أمريكانا) في قائمة المتأهلين إلى بطولة كأس الليبرتادوريس.

وصعد فريقا فلومينينسي وأمريكا مينيرو، اللذين أنهيا الموسم في المركزين السابع والثامن، على الترتيب، إلى الدور التمهيدي المؤهل إلى كأس الليبرتادوريس.

بينما ضمت قائمة المتأهلين إلى كوبا سود أمريكانا، أتلتيكو جويانيينسي وسييارا وسانتوس وإنترناسيونال وساو باولو.

وشهدت المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة فوز فلومينينسي على شابيكوينسي 3 / صفر وبالميراس على سييارا 1 / صفر وأمريكا مينيرو على ساو باولو 2 / صفر وبراجانتينو على إنترناسيونال 1 / صفر وأتلتيكو جويانيينسي على فلامينجو 2 / صفر وتعادل سانتوس مع كويابا 1 / 1 وسبورت ريسيفه مع أتلتيكو باراناينسي 1 / 1 .

وتقدم جريميو في مباراته أمام البطل أتلتيكو مينيرو بثلاثة أهداف سجلها دييجو دي سوزا أندراد (الهدفان الأول والثالث) وخامينتون كامباز في الدقائق السادسة و11 و20 .

ورد أتلتيكو مينيرو بهدفين خلال الشوط الأول سجلهما خوزيه رودولفو وإدواردو فارجاس في الدقيقتين 26 و35 .

وفي الشوط الثاني، أضاف دوجلاس كوستا الهدف الرابع لجريميو في الدقيقة 59 ثم اختتم هيوران كاوي دالمورو التسجيل بالهدف الثالث لأتلتيكو مينيرو في الثواني الأخيرة من المباراة.

أما فلامينجو صاحب المركز الثاني، فقد تغلب عليه أتلتيكو جويانيينسي بهدفين نظيفين سجلهما لوكاس جابرييل ريبيرو فيرمو وجوناس تورو في الدقيقتين 82 و90 .

وتغلب بالميراس صاحب المركز الثالث على سييارا بهدف وحيد سجله كيفين في الدقيقة 42 .