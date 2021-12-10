الحماية المدنية تُسيطر على حريق بحمام شقة في الإسكندرية دون إصابات

سيطرت قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الجمعة، على حريق اندلع، فى دورة مياة شقة سكنية بأحد العقارات، شرقي المحافظة، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمره، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، يفيد ورود بلاغًا من إدارة شرطة النجدة؛ حول نشوب حريق في منطقة سدش.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة سيارات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية، والإسعاف، إلى موقع الحريق، تم السيطرة عليه؛ بإخماد النيران وتبريد آثارها، قبل امتدادها إلى باقي العقار.

ووفقًا لمصدر أمني، فإنه وبالمعاينة والفحص تم إخلاء سكان الشقق السكنية من العقار خشية انتشار الحريق، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.