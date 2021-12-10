مباراتان وديتان لبيراميدز في الإمارات

كشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن استقرار الجهاز الفني بقيادة الكابتن إيهاب جلال على خوض مباراتين وديتين خلال معسكر الفريق المقام حاليا في دبي والذي يستمر حتى يوم 17 ديسمبر الجاري استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

قال المدير الرياضي، إن المباراة تحدد لها مساء غد السبت أمام نادي العين الإماراتي بمدينة العين، على أن تكون الودية الثانية أمام نادي الإمارات مساء يوم 15 ديسمبر الجاري.

شدد هاني سعيد على أهمية معسكر الإعداد وتوقيته في ظل التحضير لخوض 3 مباريات هامة في الدوري أمام طلائع الجيش وانبي والأهلي والأخيرة من غير الواضح موقفها حتى الآن، ولكن الجهاز الفني يسعى لإعداد اللاعبين بأفضل صورة ممكنة لمواصلة الانتصارات في الدوري والاستمرار قريبا من صدارة جدول الترتيب.

أكد على أن هناك بعض الغيابات في المعسكر من بينها وليد الكرتي وفخر الدين بن يوسف لتواجدهما مع منتخبي المغرب وتونس في كأس العرب بقطر، وهناك محاولات ليلحق الثنائي عمر جابر ومحمود وادي بالمعسكر خلال ساعات مع إصابة عبد الله مجدي، ولكن في النهاية المعسكر مهم لتحضير الفريق بأفضل صورة ممكنة.