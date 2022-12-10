أعلنت مجموعة عرين الأسود، تنفيذ عناصرها لعمليتي إطلاق نار تجاه حاجز حوارة وحاجز بيت فوريك التابع لقوات الاحتلال.

وقالت المجموعة في بيان صحفي صادر عنها: "سنرى من سيحاصر من، ومقاومينا الأبطال من كل فصيل أسودنا المنفردة كونوا على يقظة تامة وأيديكم على الزناد سنحاورهم بالدم وبالرصاص باللغة التي لا يفهم غيرها هذا العدو".

وأضافت: "نقول لأبناء شعبنا البطل لقد آن الأوان ليعلن النفير العام فكل بندقية حرة تعرف وجهتها هي جيش كامل وكل مقاوم يعرف بوصلته هو جيش كامل إن آلاف البنادق ومهما كثرت لا تساوي شيء أمام ثورة شعب أهلنا في جبل النار أهلنا في جنين الثورة أهلنا في القدس في الخليل في رام الله في سلفيت في طولكرم قوموا وثورا على الطغيان ماذا نخشى ومن ماذا نخاف.. أنخاف الموت هي ميتة واحدة فلتكن في سبيل الله".

ووجهت عرين الأسود رسالة للاحتلال قالت فيها: "ننتظر منك الخطأ الذي سيكلفك الكثير بإذن الله نقول لك أوهمت نفسك أنك تستطيع إنهاء المقاومة وأوهمت شعبك بأمن كاذب وأنت تعلم تماما ما نقول ونقول لك مزيدا من القتل ومزيدا من الإجرام الذي سيرتد عليك".

وعصر الجمعة، خرج عشرات المقاومين التابعين لـ"عرين الأسود" في عرض عسكري داخل البلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، في ذكرى مرور أربعين يوماً على استشهاد قائد المجموعة وديع الحوح، ليكذبوا مزاعم الاحتلال بإنهاء المجموعة.

وتجمهر مئات الفلسطينيين في منطقة باب الساحة في البلدة القديمة بنابلس، فيما شق المقاومون الطريق أمامهم، وهم يرتدون اللثام الذي يغطي وجوههم بشكل كامل، دون إطلاق الرصاص في الهواء.