الشرطة الألمانية: القبض على محتجز الرهائن في مدينة دريسدن

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أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، انتهاء واقعة احتجاز رهائن في وسط مدينة دريسدن، مضيفة أنه تم القبض على الجاني.

وأوضحت الشرطة أن الجاني أصيب، بينما نجا الرهائن دون إصابات.

وقال متحدث باسم الشرطة أن المشتبه به يعاني من اضطراب نفسي ملحوظ للغاية، مضيفا: "نرجح بشدة أنه مريض نفسي، كل الأمور تشير إلى ذلك".

وقبل انتهاء عملية الاحتجاز، أعلنت الشرطة أنها على اتصال هاتفي مع الجاني المتحصن داخل غرفة في المركز التجاري بوسط المدينة "ألتماركت-جاليري".

كما عثرت الشرطة على امرأة ميتة في أحد المباني السكنية بمنطقة بروهيلز في مدينة دريسدن.

وذكرت الشرطة أن جريمة القتل لها صلة بعملية الاحتجاز في وسط المدينة، مضيفة أن المشتبه به هو نجل المرأة المقتولة.

ولم تعلن الشرطة حتى الآن تفاصيل عن الواقعة، مثل عدد الأشخاص الذين كانوا محتجزين.

وتولت الشرطة إخلاء المركز والمناطق المجاورة وإغلاق سوق الكريسماس (شتريتسل ماركت).