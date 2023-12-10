إقبال كثيف للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالفيوم

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توافد الناخبون بمحافظة الفيوم، في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية؛ للإدلاء بأصواتهم.

وشهدت اللجان الانتخابية بالمحافظة، إقبالًا كبيرًا من قبل كبار السن والسيدات للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، مؤكدين ضرورة المشاركة وأنه واجب وطني، وقام الموظفون المتواجدون باللجان الانتخابية بمساعدتهم للوصول للجان والإدلاء بأصواتهم.

وحرص الناخبون، على اصطحاب أبنائهم خلال الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، حاملين أعلام مصر ولافتات دعم وتأييد، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي إيمانا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية؛ بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت ركائز النظام الديمقراطي

وأدلى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة المغتربين بمدرسة الصداقة الفرنسية بمنطقة كيمان فارس.

وأدلى الدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بصوتهما بنفس اللجنة.

وقال محافظ الفيوم، إن هناك تيسيرات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر للوصول إلى اللجان الانتخابية.

وأكد محافظ الفيوم، تجهيز 283 مقرا انتخابيا، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى الفيوم، مشيرا إلى تشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات بالوحدات المحلية؛ للتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية.

وأدلى الأنبا إبرام مطران الفيوم، ورئيس أديرتها، بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية، التي انطلقت صباح اليوم، باللجنة الفرعية رقم 3 بمدرسة الشهيد المهندس محمد يوسف عبد السلام (مبارك كول سابقا) بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم.

ورافق مطران الفيوم، عددا من القساوسة والقمامصة، وتوجه رئيس اللجنة لساحة المركز الانتخابي؛ لمساعدة مطران الفيوم في الإدلاء بصوته، لظروفه الصحية التي تمنعه من الصعود للطابق الثاني للإدلاء بصوته.