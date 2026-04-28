نتنياهو: المعركة ضد حزب الله لم تنتهِ رغم وقف إطلاق النار

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي يشنها حزب الله اللبناني، المدعوم من إيران، لا تزال تمثل المعضلة الأساسية لأمن إسرائيل.

وأوضح نتنياهو، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر عسكري، أن القضاء على هذه التهديدات يتطلب مزيجا من الإجراءات العملياتية والتقنية، معتبرا أن تحقيق ذلك هو السبيل الوحيد لتكون إسرائيل "على طريق نزع سلاح حزب الله".

وفي الوقت الذي يرفض فيه حزب الله مرارا إلقاء سلاحه، أشار نتنياهو إلى أن الحزب لا يمتلك الآن سوى نحو 10% فقط من القدرات الصاروخية التي كان يمتلكها عشية اندلاع الحرب، حيث كانت التقديرات تشير إلى امتلاك حزب الله الموالي لإيران ترسانة تضم قرابة 150 ألف صاروخ وطائرة مسيرة.