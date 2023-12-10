استمرار توافد الناخبين على اللجان الانتخابية الرئاسية خلال الفترة المسائية بالمنوفية

شهدت محافظة المنوفية في الساعات الأخيرة من اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، استمرار توافد الناخبين من أبناء وأهالي شعب المحافظة؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 وسط حالة من الفرح والأغاني الوطنية.

وفتحت جميع اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظة، أبوابها اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة صباحاً أمام الناخبين.

واتخذت محافظ المنوفية، العديد من الإجراءات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات، حيث أمد المحافظ، رفع درجة الاستعداد القصوى بكل المديريات والقطاعات الخدمية المهمة، والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية، وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه؛ للحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي لضمان سير العملية الانتخابية.

وأشار المحافظ، إلى أن هناك متابعة على مدار الساعة من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة؛ لمتابعة سير الانتخابات والوقوف على الحالة العامة للجان، وتذليل كل المعوقات والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات لضمان انتظام العملية الانتخابية.

واستعدت محافظة المنوفية للانتخابات بتجهيز 506 مراكز انتخابية، و12 لجنة رئيسية و580 لجنة فرعية منهم 6 لجان للمغتربين؛ لاستقبال 2 مليون و851 ألفًا و466 ناخبًا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.